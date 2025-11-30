賴清德「陸2027武統台灣說」改口 黃揚明批：自己陷入說話不算話的人設

總統賴清德26日宣布，未來8年將提出1.25兆國防特別預算，並在29日與高中生論壇時，有學生問到「大陸會不會打過來？」賴清德稱是國際社會有示警大陸要在2027年做好攻台準備，並非說這一年要攻台。對此，資深媒體人黃揚明批評，「沒有人誤會，是賴清德把自己陷入一個說話不算話的人設」。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

國民黨和民眾黨將邀請賴清德到立法院進行國情報告，賴清德昨天稱說，「如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，我會到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持」。針對賴清德的回應，黃揚明今（30）日在政論節目《新聞大白話》提到，過去賴清德在競選期間承諾，若是勝選就會到立法院國情報告，但他上任至今仍未前往，對於執政黨立委日前稱說不可質詢，倘若賴清德要針對特別預算報告的話，就應該接受立委詢問。

廣告 廣告

黃揚明表示，賴清德可以不用像行政院長接受質詢一樣的模式，他可以在立委輪流發言後，再進行綜合答覆，前總統李登會就曾在國民大會使用過的憲政慣例，並無違憲疑慮。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

昨日的論壇上，有學生提問賴清德「大陸會不會打過來？」黃揚明不客氣地說，「因為你自己講的啊！」事後改口稱有人誤會，但事實上並沒有，「是你亂講話，是你把自己陷入一個『總統說話不算話』的窘境」，什麼叫做『2027以武統台灣為目標』，這句話你找100個國文老師來問，都會跟你說2027年台灣要打仗了」，事後你稱說「以武統台灣為目標的準備」，但你在記者會上，並沒有講「準備」，沒有就是沒有，沒有人誤會。

海鯤號原訂11月完成交艦，但現在仍在測試中。（圖／台船提供）

黃揚明接著提到海鯤號，本來說11月要交艦，但今天已經是11月最後一天了，結果現在什麼都沒完成，「這樣的話，2027對方做好準備了，我們呢？我只能說我們很尷尬」。

延伸閱讀

影/出席北市黨慶 鄭麗文喊話：讓蔣萬安連任、市議會單獨過半

劉建國不鬆口參選雲林縣長 僅稱賴清德有智慧找人才

台灣沒諾貝爾獎就像沒豐年果糖一樣！賴清德發豪語：未來30年要拿3個