賴清德"青年百億圓夢計畫"成果斐然 明年起保留300名額助偏鄉弱勢

政治中心／綜合報導

總統賴清德推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，先前才帶年輕球員，到美國大聯盟，今天更舉辦成果展，有年輕人到韓國學習KPOP舞蹈，賴清德有感而發，哪一個不可能是下一個周子瑜，他也提到今年報名人數，還是有城鄉差距，明年開始，將保留300個名額給弱勢、偏鄉的孩子。

勁歌熱舞，展現從韓國學習的kpop舞蹈，還有年輕人到義大利學廚藝，帶來三道料理，總統賴清德看到口水都要流下來，還跟他們擊掌，仔細觀看，學生的成果發表。總統賴清德：「跳舞的年輕人，你說他們哪一位，不可能是下一個叫周子... 周子瑜，很可能每一個人都是周子瑜，我在電視上看到不老騎士他們的夢想，我也在想我年輕的時候，也有想要做但沒有要做的事情。」

賴清德"青年百億圓夢計畫"成果斐然 明年起保留300名額助偏鄉

總統賴清德（圖／民視新聞）

賴清德回憶，因為看了不老騎士後，才有"青年百億海外圓夢基金"的想法，鼓勵台灣年輕人，站上國際舞台，不過，今年報名人數，城鄉差距不小，賴清德也決定，保留名額給弱勢學生。總統賴清德：「特別為明年就寬列了一個，30個計畫有300個名額，然後要給弱勢偏鄉、原住民，或是特殊家庭的孩子，我覺得這個精神很棒。」

「青年百億海外圓夢基金」今（１１）舉辦成果展（圖／民視新聞）

賴清德上任後，推動的青年核心政見，讓年輕人從世界各地，帶回成果，交出亮眼成績單。

