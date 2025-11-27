賴清德：面對中國威脅最危險不是武力！而是放棄

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

總統賴清德宣布將大幅增加軍費，推出歷史性400億美元，約新台幣1.25兆元國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。賴總統透過 threads 向國人表達他的理念，指出面對中國威脅最危險的不是武力，而是放棄。

賴清德總統指出，面對中國威脅最危險的不是武力，而是放棄。（圖／總統府）

賴總統表示，面對北京近期在印太地區出現更多軍事侵擾、灰色地帶行動與假訊息認知作戰行為，「我要提醒大家，面對中國威脅，最危險的不是武力，而是放棄！」

賴清德提醒，和平必須靠實力，割捨自由與主權換不到和平。日本、南韓、菲律賓，及澳洲等印太民主國家都在強化國防，台灣身在第一島鏈的關鍵位置，更應該提升自我防衛。

賴總統說，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但是守護民主台灣，不讓台灣被武力或其他方式併吞，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，呼籲國人支持。

