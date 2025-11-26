賴清德：面對中國威脅「最危險的不是武力，而是放棄」

政治中心／林奇樺報導

總統賴清德今（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，說明「守護民主台灣國安」兩大行動方案，包括《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來2026年至2033年，投入1兆2千5百億元等經費，彰顯捍衛民主決心，防範外國勢力對台灣進行侵略。晚間，賴清德也於官方Threads發文，強調「面對中國威脅，最危險的不是武力，而是放棄」。

賴清德今日記者會中表示，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要的投資，希望在野黨能夠不分立場支持，如此才有辦法保障國家安全，生活、經濟才有辦法持續發展。

而今日晚間，賴清德晚間也在Threads發文指出，針對近期北京在印太地區加強軍事侵擾、灰色地帶行動與假訊息攻勢提出警示，強調「面對中國威脅，最危險的不是武力，而是放棄」。

賴清德表示，和平必須建立在實力之上，「割捨自由與主權換不到和平」。他指出，日本、南韓、菲律賓與澳洲等印太民主國家都在強化國防，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，更應提升自我防衛能力。

他也提到，作為民主國家，雖然朝野藍綠立場各有不同，但「守護民主台灣，不讓台灣被武力或其他方式併吞」，必須是政府、各政黨與全體台灣人民共同承擔的責任。

