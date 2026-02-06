賴清德：預算耽擱一天就讓國家多曝險一天

▲賴清德赴台中勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆過年將至，總統賴清德今（6）日特別前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵以「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」的精神，全年無休守護國家，保護人民生命財產安全，並期盼不分朝野都能支持國軍，立法院能盡速審議通過「國防特別預算條例」及「中央政府總預算案」，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

賴清德抵達後，首先聽取任務簡報，並視導海情作業，隨後也透過迅指系統與鄭和艦官士兵通話，感謝大家巡弋台灣周邊海域、守護海疆，因為有大家堅守崗位，國人才能安心、放心。

廣告 廣告

賴清德說，冬天的海象並不好、風大又寒冷，請國軍弟兄姊妹在執行任務時，務必注意自身的安全。農曆春節即將到來，除了代表全體國人再次感謝大家的辛勞，也向官士兵拜早年，祝福新年快樂、七喜春來，身體健康、家庭美滿幸福。

隨後，賴清德午間與幹部及官兵代表會餐時致詞表示，農曆新年將屆，今天特別前來海軍小雪山雷達站向大家拜年，感謝大家在標高3020公尺的偏遠高地，一年365天、一天24小時，全年無休守護國家。從小雪山雷達站站長鍾岐宏製作的意象圖版可以清楚看出小雪山雷達站的重要性，「台灣之盾、築起防線，小雪之眼、洞悉全局」，不僅是士兵官對自己的期許，更是令人引以為傲的事實。

賴清德期盼國人及不分朝野都能深刻感受國軍的辛苦，不論在高山、濱海或任何一個地點，國軍都全心全力投入守護國家及人民生命財產安全。因此，期盼國人不分朝野黨派都應該要支持國軍，讓國軍有更好的裝備與力量保家衛國，並再次呼籲，立法院能如期審查及通過國防特別條例及中央政府總預算案，因為每耽擱一天，就讓國家多曝險一天，也延遲國軍提升戰備的時間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文稱別怕九二共識 賴清德：表示她真的是中國人

川習通話提台灣 賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

不滿政府未依法編列退休警消退休金 黃國昌率眾抗議：賴清德還錢