賴清德：預計11月8日，市場會開始供應溫體豬

台灣豬肉回來了！總統賴清德今（5）天晚間表示，非洲豬瘟疫情未擴大，11/7（五）起恢復本土豬隻運宰！預計11月8日，市場會開始供應溫體豬，讓國人可以安心享用美味的台灣豬。

賴清德今（5）天晚間表示，非洲豬瘟疫情未擴大，11/7（五）起恢復本土豬隻運宰。(圖/翻攝自賴清德臉書)

總統說，稍早非洲豬瘟中央災害應變中心已宣布，台中非洲豬瘟案仍維持「單一案例」、「單一來源」且「無擴散跡象」的結論。由於疫情並未擴大，明天（11/6）中午起恢復活體豬隻運送，自11月7日0時起，恢復拍賣、屠宰、屠體運輸；預計11月8日，市場會開始供應溫體豬，讓國人可以安心享用美味的台灣豬。

總統表示，在決定恢復本土豬隻運銷時，中央也在今天同步啟動全國53場的擴大清消作業，確保開市一切順利。政府也同時針對第一級生產鏈業者，如養豬場、豬農、承銷人、傳統肉攤及屠宰場等，自11月7日起開放各項補助方案受理，一起跟業者們度過難關。

總統說，要再次強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍維持禁用廚餘養豬，後續無論是強化完全蒸煮的流程、或是邊境管理查察等手段，政府都會繼續推行，也希望業者及地方政府共同配合、在解禁後仍落實防疫措施，總統強調，讓我們一起努力、一起守護台灣豬。

