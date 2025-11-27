賴清德「2027武統台灣為目標」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

王鴻薇稱賴總統提「2027武統台灣說」卻改口是拒不認錯。資料照 李政龍攝



針對總統賴清德昨記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發討論。總統府澄清不該片面解讀「證實」中國2027攻台。國民黨立委王鴻薇表示，總統公然造謠，把人民生命財產安全當政治操作的犧牲品，死不認錯的嘴臉，更愧對總統之位。

總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德提及，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。

王鴻薇昨（27日）在臉書發文「賴總統，到底誰出錯？」表示，賴清德親自召開記者會與發文，宣布要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。但更讓人震驚的是，賴清德以元首之姿，直言「中國…同時更以2027年完成『武統台灣』為目標」等語，明示對岸將於2027年侵台，這無疑對我國明年與國際經貿合作、投資，以及風中殘燭的國旅，產生打擊，最重要的是，對於國軍內部的壓力，更是難以想像。

王鴻薇說，就在媒體按照賴清德總統發文的原文報導後，引起軒然大波，府院才知道真的出大事，姍姍來遲要滅火，由總統府發言人郭雅慧於晚間強調，這是錯誤的片面解讀。

她說，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統臺灣『的準備』為目標」。顯然，總統府嘴巴不認錯，但是也自己知道這樣的發言茲事體大，也因為改得太臨時，許多早上跟著轉貼賴清德文的側翼，內容都來不及改。

王鴻薇表示，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。賴清德與總統府居然讓這樣的發言與文章出來，要向全國人民道歉都來不及，還膽敢牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

