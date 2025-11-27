賴清德「2027武統台灣」修文被抓包！黃揚明：當個讀稿機總比製造麻煩好

總統府昨（26日）晚間緊急發出聲明，駁斥部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台，是錯誤解讀，然而媒體人黃揚明卻抓包，賴清德臉書PO文悄悄修改了內容，從原本「完成武統台灣為目標」，改成「完成武統台灣『的準備』為目標」，讓他忍不住感嘆，「當個讀稿機總比製造麻煩好」。

賴清德表示中共以2027年完成「武統台灣」為目標引發爭議（攝自中天新聞）

賴清德總統親上火線說明1.25兆國防特別預算，宣稱2027年大陸要武統台灣，因此規劃「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算，而這大陸武統台灣的時間表引發外界關注。

對此黃揚明還原了賴清德在記者會中的說法，講的是「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，另外在臉書第一時間的發文中也稱「以2027年完成武統台灣為目標」，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，不禁感嘆，「當個讀稿機總比製造麻煩好」。

賴清德臉書原文表示，對岸以2027年完成「武統台灣」為目標（攝自黃揚明臉書）

賴清德臉書隨後修正，改稱對岸以2027年完成「武統台灣」的準備為目標（攝自黃揚明臉書）

面對這句話所引發的爭議，總統府發言人郭雅慧晚間澄清，大陸正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，這並非指稱大陸將於2027年發動對台的侵略戰爭；所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是大陸領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

對於賴清德改口，網友在發文底下回應「萊爾」、「失言的萊爾，哪次不失言」、「每次開口都生災難，身為國民真的不知道該哭還是該笑？」

