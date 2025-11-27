賴清德「2027武統台灣」改稿被抓包 徐巧芯批：總統擔當在哪裡

總統賴清德昨稱北京當局以2027年武統台灣為目標，引發討論，賴臉書悄悄修改原先發文內容。（資料照片／鄒保祥攝）

總統賴清德昨親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時提到，北京當局以2027年武統台灣為目標，引發各界熱議。總統府昨晚緊急發聲明，駁斥部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027年攻台，是錯誤解讀，隨後又被網友抓包，賴清德臉書悄悄修改原先發文內容。對此，國民黨立委徐巧芯今天（27日）質疑，「賴總統的擔當在哪裡？」國家元首每句話都動見觀瞻，涉及兩岸關係與國家安全更應精準嚴謹，但賴清德根本搞不清楚狀況。

徐巧芯指出，賴清德昨記者會上「中共以2027年完成武統台灣為目標」的發言非同小可，等同於總統親口證實2027年兩岸爆發戰爭的高度可能性，這樣的宣示，可說是政府編列天文數字國防預算的「完美理由」，因為要打仗，那現在開始就是全面、全民備戰。

徐巧芯表示，賴清德昨天臉書文章的文字紀錄也與發言內容一字不差，證明這絕非一時口快，而是定調後的發言，但1個小時卻偷改貼文，「還好意思發稿指控他人理解錯誤？」

徐巧芯表示，總統府事後似乎意識到這話說得太滿、太危險，竟偷偷摸摸地校正回歸，原本的「完成武統」，突然被加了幾個字，變成了完成武統台灣「的準備」為目標，不僅臉書貼文被修改，連YouTube上的影片字幕也被更換。

賴清德臉書文章悄悄被修改，從原本「完成武統台灣為目標」，更新為「完成武統台灣『的準備』為目標」。（圖／取自徐巧芯臉書）

徐巧芯強調，「2027完成武統為目標」與「2027完成武統的準備為目標」，這並非只差了3個字而已的小事，這是大事，在國際戰略上的意義，前者是戰爭的時間表，後者是能力的評估。

徐巧芯直指，若真是國安評估如此，台灣確實要積極備戰；但若是口誤或表達不夠精確，應該道歉修正，承認錯誤，結果政府不檢討自己話講不清楚，反而回過頭來批評引用原話的媒體是「片面解讀」，這是從賴清德嘴裡說出、臉書也是賴團隊發出去的，媒體如實報導，何來的片面解讀？

徐巧芯直言，這樣的操作手法簡直荒謬透頂，利用「戰爭恐懼」合理化超高額且細節不精確的預算時說得斬釘截鐵，引發爭議後偷改文字，最後把責任推給媒體，三軍統帥連兩岸關係如此關鍵的論述都能搞混，出事了還毫無擔當、只會推卸責任。「大街喊話、小巷改稿」的作風，要人民如何相信有能力帶領國家走過危機。



