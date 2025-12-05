賴清德：2035 年實現居家透析盛行率達18％的目標。（曾薏蘋攝）

賴清德總統出席台灣腎臟醫學會「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」，全程以英文致詞；總統以身為腎臟科醫師身分強調，未來將致力實踐台灣居家透析白皮書的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中，安全地接受透析，提升生活品質，並在 2035 年，實現居家透析盛行率，達到18%的目標。

賴清德致詞指出，目前腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織已經將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議，台灣也有透析人口9萬多人，預估今年的相關費用，將高達15億美元，直接影響著國民的健康福祉與生活品質。

他說，身為腎臟科醫師，我深知，腎臟健康，是民眾幸福的重要基礎。今年大會的主題是「Link the Future Kidney Health with GIVE」，將從基因、代謝、免疫研究、大數據、永續等面向，探討腎臟健康議題，並希望透過經驗的交流，讓科學的成果，轉化為人民健康的保障。

他指出，這些年來，台灣的腎臟醫學，在臨床與研究上，都取得了顯著成果。已經從「治療導向」邁向「預防導向」，持續擴展社區篩檢和健康教育。除了民間的努力之外，台灣積極推動腎臟病防治政策，包括政府提供免費成人健康檢查，鼓勵國人及早篩檢。

賴清德說，由於高血壓、高血糖和高血脂等三高問題，是腎臟病等重大疾病的風險因素，去年，政府開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，並透過健康管理與醫療介入，改善健康狀況。

他指出，今年3月，政府擴大給付SGLT-2抑制劑於慢性腎臟病，希望多管齊下，降低腎臟疾病的發生率和延緩疾病進程。目前，台灣在年齡標準化透析發生率方面，已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率，也有下降的趨勢。政府將繼續努力，讓各項腎臟病防治策略，發揮更好的效果。

他表示，今天也很榮幸，與各位分享最新發布的《台灣居家透析白皮書（2026–2035）》，要特別感謝TSN、衛福部和國際腹膜透析學會（ISPD）的專業貢獻。這份藍圖，象徵著台灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。

他強調，一個更健康的台灣，可以帶動一個更健康的亞太。期盼透過這次會議，讓台灣在研究、臨床與政策層面，與各國深化交流，進一步成為亞太地區，推動腎臟健康的重要力量，一起為全球健康做出更多貢獻。

