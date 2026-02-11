賴清德：8年1.25兆國防特別條例「會逐年編列預算」送立法院審議

賴清德說，國防特別條例會逐年編列預算送立法院審議。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，但遭在野黨杯葛，至今仍未付委。對此，總統賴清德今（11）日表示，他從媒體上看到，在野黨立委希望逐年審議，其實特別預算一直都是如此，國家的特別預算審議都是逐年審議，先通過特別條例，行政院再針對特別條例每一年編列預算。他說，在野黨可以提修正動議，未來國防部、行政院會逐年編列預算送請立法院審議。

賴清德今上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

廣告 廣告

賴清德表示，他從媒體上看到，在野黨立委希望逐年審議，其實特別預算一直都是如此，國家的特別預算審議都是逐年審議，先通過特別條例，行政院再針對特別條例每一年編列預算。

賴清德指出，目前政府希望朝野審議的也是特別條例草案，在野黨可以提修正動議，然後未來國防部、行政院會逐年編列預算送請立法院審議，這本來就是國會審查行政院所提出的特別條例，不管哪一種面向的常態。他說，如果特別條例沒有過，預算沒有辦法確實到位，除了影響國軍戰力，也會國際社會對台灣的決心，這當然對台灣的衝擊是非常非常大。

賴清德表示，為了要向國際社會展現台灣守護國家維護區域和平穩定的決心，政府從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，今年也提出國防特別預算條例，就是要強化國防力量與防衛韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時也能夠進一步地維護區域的和平穩定。

賴清德指出，根據美國國家安全戰略報告，美國強調集體防禦、責任分擔，也就是就印太和平穩定而言，除了美國協助以外，印太的國家通通都要分攤責任。他說，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億元，且國防特別預算1.25兆也分八年編列，攤開來一年才1500、1600億，但這是展現決心。

賴清德表示，日本首相高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為除了強化日本國力，讓日本強大富裕以外，也展現日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。他說，「自助人助」，如果對台灣國家安全，自己不盡心盡力的話，怎麼能夠希望國際社會對台灣跟對台海和平穩定的支持呢？

賴清德希望，新的會期即將開始，朝野不分黨派都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議當作是最優先的法案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

山雨欲來？「台美對等貿易協定」可望最快2/12出爐

賴清德感謝美國發報價單：軍購預算未通過會讓台灣跌出優先名單