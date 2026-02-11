賴清德：8年1.25兆國防特別條例「會逐年編列預算」送立法院審議

總統府11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，海軍上將司令蔣正國（左起）、上將參謀總長梅家樹、副總統蕭美琴 、賴清德總統、國防部長顧立雄、陸軍上將司令呂坤修、空軍上將司令鄭榮豐一同出席。（杜宜諳攝）

賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，遭在野黨杯葛。賴清德總統認為，在野黨立委希望逐年審議，而國家特別預算審議都是逐年審議，在野黨可以提修正動議，未來國防部、行政院會逐年編列預算送請立法院審議。

行政院提出1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德今親率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線舉行記者會，強調「國安不能等」，將再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。

賴清德表示，他從媒體上看到，在野黨立委希望逐年審議，其實特別預算一直都是如此，國家的特別預算審議都是逐年審議，先通過特別條例，行政院再針對特別條例每一年編列預算。

賴清德指出，目前政府希望朝野審議的也是特別條例草案，在野黨可以提修正動議，然後未來國防部、行政院會逐年編列預算送請立法院審議，這本來就是國會審查行政院所提出的特別條例，不管哪一種面向的常態。

賴清德強調，如果特別條例沒有過，預算沒有辦法確實到位，除了影響國軍戰力，也會國際社會對台灣的決心，這當然對台灣的衝擊是非常非常大。

