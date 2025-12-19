賴清德「AI新十大建設」推動之旅 首站聚焦矽光子CPO

行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，國科會19日舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統受邀（右二）出席。（王惠慧攝）

行政院以「AI新十大建設」作為國家級重要工程，國科會19日舉辦「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」，賴清德總統受邀出席但未受訪，活動聚集國內矽光子、共封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、光電、網通與伺服器系統等領域領導廠商，共商AI運算架構發展方向。

賴清德19日赴新竹出席台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，他致詞表示，國科會主委吳誠文擔任國科會主委，帶動科技產業發展，扮演關鍵角色，他不僅站在研究或學術立場，而是深入產業界思考，目標是打造完整系統，把台灣的產官學研能量結合，為未來發展提供更有力支撐。

賴清德說，他感謝產官學研數十年來攜手的努力，特別是產業界，一路篳路藍縷奠定今日基礎，才能讓台灣能在半導體、ICT等領域建立關鍵地位。全面智慧化時代來臨，既是台灣的挑戰也是機會，政府推出「AI新十大建設」，盼在現有硬實力上，確保下個世代持續居於領先。

賴清德指出，日前與吳誠文提到，安排他進行「AI新十大建設推動之旅」，與產業、學研界面對面交流，讓業界了解政府立場，政府也能直接聽取大家心聲，有困難一起克服，有方向一起推動，走得更穩健、更有力，這也是活動主要目的。

賴清德說，AI新十大建設有4項基礎建設，包括算力中心、主權AI資料中心、人才培育與區域均衡發展，希望2040年前培育50萬名AI人才，政府也在進行培訓工作，無論中央、地方，所有公務人員需分級接受人工智慧訓練，北中南均衡發展，作為推動產業轉型的基礎。

他也指出，在3大關鍵技術方面，第1站就是矽光子，後續還有量子運算、機器人，希望透過4大基礎建設與3大關鍵技術，盼在2024年能夠達成兆元軟體平台產值、百萬家中小微型企業導入AI，並且逐步建構人工智慧生活圈，包括食衣住行育樂以及國防，這是共同的目標。

座談會上聚集國內矽光子、共封裝光學（CPO）、半導體製造、先進封裝、光電、網通與伺服器系統等領域領導廠商，包括日月光、鴻海精密、上詮光纖及頂尖學研團隊，共商AI運算架構發展方向。

