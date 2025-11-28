賴清德1小時偷改「2027武統」說法甩鍋媒體 徐巧芯痛批「大街講、小巷改」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

總統賴清德日前在主持「守護民主台灣國安行動方案」說明會時提及，北京將2027年完成武統作為目標，引發外界高度關注。然而，他隨後在臉書公布演講全文時，原本的敘述卻在1小時內被改成2027年完成武統台灣的準備。

此舉引爆爭議，國民黨立委徐巧芯在臉書痛批，總統府不但未正面說明修改原因，還反控部分媒體誤解，「話是自己說的，文是自己發的……出包了怪別人解讀錯誤，賴總統的擔當在哪裡？」

賴清德26日記者會發言明確指出，中國對台及印太區域威脅在擴大，並將「更以2027年完成『武統台灣』為目標」列為北京方向。（圖／總統府提供）

賴清德26日記者會發言明確指出，中國對台及印太區域威脅在擴大，並將「更以2027年完成『武統台灣』為目標」列為北京方向。這段內容被完整收錄在他稍後上傳的演講稿中。但貼文上線不到1小時，即悄悄被調整為「更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，多出「的準備」三個字，使語意變化明顯。徐巧芯27日在臉書公開指出，「這不是只差了三個字而已的小事，這是大事。兩者在國際戰略上的意義，前者是戰爭的時間表，後者是能力的評估。」

她強調，兩者影響安全評估截然不同，「話是從您嘴裡說出來的，臉書白紙黑字是你的團隊發出去的，媒體也是如實內容報導，何來的片面解讀？」

徐巧芯指出，總統府不僅調整臉書內容，就連YouTube上影片的字幕也同步變更。她質問，利用「戰爭恐懼」合理化超高額且未正式發佈細節不精確的預算，斬釘截鐵的引發引論，最後再玩文字遊戲，推卸責任給媒體「這種操作手法簡直荒謬透頂。」

最後徐巧芯說，三軍統帥對兩岸情勢的表述應極為嚴謹，但這次事件卻看見模糊、迴避與推卸，「『大街喊話、小巷改稿』的作風，要人民如何相信你有能力帶領國家走過危機？」

