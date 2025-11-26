賴清德1.25兆國防預算與關稅有關？林飛帆駁斥曝3原因、喊話藍白國家只有一個

林飛帆喊話藍白支持國防預算。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，並指「我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（26）日否認投資國防預算與關稅有關，並指著重3面向，包括應對敵情、加速投資新興跟創新科技、打造台灣之盾。他也呼籲在野黨能支持國防預算，畢竟大家雖然有不同黨派，但是國家只有一個，保衛台灣其實就是保衛所有人。

賴清德在投書中指出，我國近年國防預算翻倍，預計明年將達到 GDP 的 3.3%，並於2030年前達到 GDP 的 5%。他說，為了努力達成，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾；該計劃會向美方採購新型武器，並會提升台灣的非對稱作戰能力，讓北京在軍事考量上增添變數及成本。

林飛帆今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並表示，這件事情其實經過非常長時間的討論，接下來國防部很快就會對外說明。

林飛帆說明1.25兆國防投資著重面向，第一，所有軍事投資都有應對敵情威脅的必要性，而台灣現在急需發展不對稱戰力；第二，加速投資新興跟創新科技，包括如何運用 AI、無人系統，並整合相關介面；第三，總統提及的「台灣之盾」，台灣本身已經有好幾層不同的飛彈防禦系統，但要將不同介面整合，並有效分配資源，從感知能力到以火力應對，如何建構這套系統是目前努力的工作。

針對特別預算可能被藍白阻擋，林飛帆則說，政府一直在努力希望爭取到更多立委支持，且不只我方努力，美方也很努力，因為美方也希望台灣更快具有防衛能力。他說，國際智庫、美方專家都提及台灣時間有限，必須在最短的時間內強化台灣的實力，盡可能去延遲對方可能進犯的意圖。

林飛帆指出，在過去一段時間俄烏戰爭的戰場上，整個戰場環境已經完全不同，現代戰爭的型態也已經不一樣，所以更多無人載具跟不對稱戰力的投資是有必要性。他說，台灣作為防禦性的國家，並不是要去擴張跟侵略別人的國家，所以在武器系統各項的工作上應該以更有彈性、不對稱的方式去思考。

林飛帆後續接受媒體聯訪，被問及投資國防是否與關稅有關，他予以否認，並說，這經過很長一段時間討論，認為台灣國防預算確實還有再增加的必要性。他並說，國會當前在討論預算，而政府也確實感受到台灣必須加速準備的壓力，因此總統有投書說明，而國防部也會盡快對外說明。

至於是否憂心預算遭砍，林飛帆指出，希望國會也能支持國防投資，畢竟大家雖然有不同黨派，但是國家只有一個，保衛台灣其實就是保衛所有人。他說，國防投資是強化台灣整體防衛的工作，不應該被政黨化或是政治化看待，政府會盡可能去爭取在野黨朋友的支持。

