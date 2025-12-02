賴清德1.25兆國防預算遭擋 沈伯洋：藍白八年11兆隨便過

總統賴清德日前宣布將編列1.25兆特別國防預算，行政院隨後通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，該條例今（2）日在立法院程序委員會遭在野黨封殺暫緩排入院會議程，民進黨立委痛批破壞程序正義，綠委沈伯洋更發文指控，「國防投資，八年一兆，程序直接被擋；掏空政府，八年十一兆，隨便就過，用途不明」。

民進黨立委沈伯洋。（圖／報系資料照）

總統賴清德日前宣布將編列1.25兆特別國防預算，用於提升台灣防衛戰力。行政院隨後通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計編列上限1.25兆元特別預算。該條例今天在程序委員會討論是否排入5日院會議程時，藍白提議暫緩列案，並且最終表決階段以10票對9票確定暫緩排入議程。

賴清德宣布推出八年1.25兆特別國防預算。（圖／總統府）

沈伯洋今天中午發文「國會速報」直指，「幫中國洗產地，離島建設條例，逕付二讀，一月表決；黨產要回來了，黨產條例修正，逕付二讀，一月表決。」接著又提到，「國防投資，八年一兆，程序直接被擋；掏空政府，八年十一兆，隨便就過，用途不明」。

沈伯洋痛批，政院版財劃法程序被擋，只為了阻擋癱瘓政府，連討論都不行。國安法案，不用講了，全部被擋。

