賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關

總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。

賴清德投書美國華盛頓郵報（The Washington Post）今（26日）刊出，今早他也親自透過記者會說明，為因應戰爭型態關鍵戰力、捍衛台灣民主，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年將投入1兆2,500億元經費。

對此，鄭麗文今下午在中常會上砲轟：「賴清德你在玩火啊！」稱台海變火藥庫、台灣變兵工廠，她質疑，光是今年度舉債規模就要突破5千億，遠超法定舉債上限，對財政紀律產生嚴重排擠，還說重大國家政策未向全民報告、國會說明，直接對外國媒體投書，「顯然是在自毀國格，讓我們難以接受」。

鄭麗文也質疑，賴清德上任以來的作為跟路線，「將我們的國家安全，2300萬人的幸福推到懸崖邊」，並指賴清德重提兩國論再次向台獨邁進，絕非2300萬人、區域及國際社會所樂見，她還呼籲賴清德「千萬不要成為麻煩的製造者」，並以身為台灣最大在野黨立場盼賴總統三思、懸崖勒馬。

人在日本的黃國昌則表示，明年一般國防經費已攀升到9,500億元新高，他稱，賴政府不斷釋放訊息，要透過特別預算擴大國防經費，但具體內容都無從得知，沒想到最後是透過投書美媒宣布，他強調，民眾黨絕對支持合理增加的國防預算，但提醒絕不能架空台灣民主，民眾黨團也會在審議過程中強力把關。





