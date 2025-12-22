賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持

總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。

賴清德喊出8年加碼1.25兆特別國防預算。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會問民眾，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來八年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（擱置，即暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

1.25兆特別國防預算最新民調。（圖／擷取自台灣民意基金會）

台灣民意基金會董事長游盈隆分析認為，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯過半數國人憂心中國大陸軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見八年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

台灣民意基金會今天（12/22）早上發表「國人對1.25兆國防特別預算遭立院擱置的反應」即時民調。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

