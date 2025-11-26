賴清德1.25兆追加國防預算 AIT讚「穩定台海一大步」籲台灣朝野團結

美國在台協會處長谷立言。（資料畫面）

針對賴清德總統今（26日）宣布將推出新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言公開表示歡迎與支持。谷立言指出，這項歷史性的國防投資是嚇阻全球和平挑戰不可或缺的，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，並強調此舉是維持台海和平穩定的「一大步」。

谷立言指出，台灣這項重大國防投資，是繼歐洲、日本、韓國等夥伴之後，共同在國防領域做出關鍵投入，以因應全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰。他強調，美國對台灣的承諾始終與《臺灣關係法》及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符，美方支持台灣快速取得所需的關鍵不對稱戰力，藉此強化對中國的嚇阻能力。

AIT特別關注台灣內部的政治反應。谷立言表示，他深受台灣各黨派對增加國防支出展現支持的表態所鼓舞，並強調，正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期望各政黨能在提升國防能力此議題上找到共同立場。谷立言指出，無論優先考量是維護民主、促進兩岸對話條件，或是維持國際支持，提升防衛能力都是必要的前提。

谷立言重申，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關之事。他最後總結表示，賴清德總統今日宣布的特別預算，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海和平穩定所邁出的一大步。





