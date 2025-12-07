賴清德10天內急轉彎 鄭麗文批迫於國際壓力找台階下

國民黨主席鄭麗文7日出席國民黨彰化縣黨慶活動，對於賴清德在短短10天言論急轉彎，她批是因來自國際壓力，才會自己找台階下。（葉靜美攝）

國民黨主席鄭麗文(左四)7日出席國民黨彰化縣黨慶活動，與黨員一起切蛋糕慶祝。（葉靜美攝）

國民黨主席鄭麗文今日出席國民黨彰化縣黨慶活動，對於賴清德在短短10天，從大談兩國論、強化「類台獨」論述，到「中華民國這個名字是寫在《憲法》裡，台灣已是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要」，她表示，很可能是來自國際壓力，才會自己找台階下。

鄭麗文受訪時表示，10天前，賴總統為了推銷1.25兆特別預算，發表記者會，召開國安會議，會中大談兩國論，還強化類台獨論述，她覺得「這是在玩火」，在大家都急著滅火之際，不應點火、玩火。

鄭麗文說，但才過了短短10天，賴清德就有了最新的談話，她認為這是在緩和與轉圜，在找台階下，很可能是來自國際壓力。

鄭麗文痛批，人民希望往穩健、安全的方向走，為何賴清德在10天內要改變說法，每次講到國家定位就要長篇大論，每一次的說法都不一樣，大家都聽不懂、民眾也聽得「霧嗄嗄」，但其實道理很簡單，我們的國家就是依據中華民國憲法的中華民國。

