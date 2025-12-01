賴清德11月最新民調 48.1%不信任、53.3%不滿意

賴清德總統日前提出1.25兆國防預算計畫，但他自大罷免後民調出現死亡交叉，至今仍未回復去年水準。最新民調顯示，賴總統的不信任、不滿意度均有微幅增加。在信任度方面，42.3%表示信任，但近半數48.1%不信任；至於在執政整體表現方面，只有40.9%滿意，但過半數53.3%不滿意。

賴清德總統自大罷免後民調出現死亡交叉，至今仍未恢復去年水準。最新民調顯示，賴總統的不信任、不滿意度均有微幅增加。（資料照／總統府提供）

根據《美麗島電子報》公布最新民調顯示，就民眾11月對賴總統信任度而言，42.3%表示信任（其中16.4%很信任、25.9%還算信任）而比上月微增0.6個百分點，48.1%不信任（其中29.5%很不信任、18.6%有點不信任）也比上月微增0.6個百分點，未明確回答的有9.6%。

民調結果指出，民眾11月對賴總統的 信任度持續略呈分歧，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的信任評價。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11 月對賴總統信任度。（美麗島電子報提供）

經由交叉分析高屏、或 70 歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數 信任賴總統，而愈年長或學歷愈低的民眾也相對愈信任賴總統，至於男性、或新北市 與中彰投和基宜花東離島、或20至29歲與40至59歲、或專科以上學歷、或民眾黨 支持者與泛藍及中立民眾等群則超過半數不信任賴總統，而且學歷愈高的民眾也相對 愈不信任賴總統。

民調另就民眾11月對賴總統執政的整體表現而言，40.9%滿意（其中有11.4%很滿意、 29.5%還算滿意）而比上月 略增0.8 個百分點，53.3% 不滿意（其中30.8%很不滿 意、22.5%有點不滿意）與上月相同，未明確回答有5.8%，同時可見不滿意賴總統執政的民眾已連續5個月超過半數，而且本月不滿意賴總統的多於滿意12.4個百分點，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的執政評價。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對賴總統執政表現的滿意度。（美麗島電子報提供）

經交叉分析得見高屏、或70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群表示滿意賴總統執政的多於不滿意，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向不滿意，尤其新北市、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過6成不滿意賴總統執政表現，而且學歷愈高民眾也相對愈不滿意賴總統，認為國內整體經濟現況不好的民眾則有74.7%不滿意賴總統執政表現、20.7%滿意。

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

