賴清德1.25兆國防預算「先斬後奏」 國民黨：嚴重債留子孫
賴清德總統投書《華盛頓郵報》並召開國安會議、記者者，宣布追加編列1.25兆元國防特別預算。對此，國民黨批評，此舉「史無前例」，規模超過年度總預算三分之一，恐使整體舉債規模突破5000億元，遠遠突破法定舉債上限。
國民黨在臉書發文寫道，身為中華民國元首，賴清德對於如此重大的國家政策，竟然選擇用投書外國媒體的方式宣布，而不是先向國人報告，也未先向國會說明，更沒有進行具體可行性評估，如此傲慢行徑，根本是藐視民意、無視監督、自毀國格！
國民黨進一步估算，115年度中央總預算須舉債2992億，既有兩項特別預算也須舉債1008億，再加上這筆新的國防特別預算，整體舉債規模恐將突破5000億元大關！國民黨指出，這不僅遠遠突破法定的舉債上限，嚴重違反財政紀律，更可能對社福、教育及基礎建設產生嚴重排擠效應。
國民黨續指，賴清德高喊構築「台灣之盾」卻未提出任何清晰且可檢驗的資源分配方案，只是將龐大的赤字帳單一次性轉嫁下一代，絲毫不顧台灣財政永續與世代正義！對於動支人民鉅額納稅錢也未說明項目細節、未揭露成本效益評估、未檢視是否又有重複支出或效率低落的環節，國安不應成為逃避監督的藉口。
國民黨痛批，堂堂中華民國元首面對如此重大的國家政策，竟然先投書華盛頓郵報，後開國內記者會！事前未向國人報告、未與國會溝通，卻優先向外媒投書，不僅藐視代表民意及監督的立法院，更讓人質疑台美之間是否已無正式溝通管道？這種自毀國格、自貶身價的行為，絕非正常民主國家應有的表現。
國民黨警告，賴清德重提兩國論、大步邁向台獨，如今又在缺乏溝通下拋出鉅額軍購預算，這無疑是在玩火，將台灣推向「兵工廠」、「火藥庫」的邊緣。國民黨誠摯呼籲賴總統：不要成為國際的麻煩製造者！台灣人民期盼的是和平與安定，而不是將國家安全與人民幸福，推到戰爭的懸崖邊上。
國民黨立法院黨團表示，面對這筆天價國防預算，將本於職權詳實審查特別條例及預算。國家安全不應是逃避監督的藉口，對於「先斬後奏」的傲慢執政，國民黨會全力保障全民知情權與世代公平，確保國防與財政兩者兼顧、均衡前行。
