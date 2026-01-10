賴清德13萬戶社宅承諾恐跳票 劉世芳：土地不夠會越蓋越少

內政部長劉世芳。（本報資料照片）

賴清德總統推出「百萬租屋家庭支持計畫」，目標是在民國121年達25萬戶社會住宅、25萬戶包租代管，以及50萬戶租金補貼，不過截至去年底僅蓋12萬2680戶。對此，內政部長劉世芳近日坦言，社會住宅會蓋越來越少，不管中央與地方政府，在取得蛋黃區土地的量真的越來越少，硬要去取得有困難，目前已在6都盤點出37.5萬戶空、餘屋，將積極輔導釋出到租屋市場。

近來在野陣營質疑賴清德社宅政策跳票，劉世芳近日表示，從前總統蔡英文到賴清德社會住宅的核心價值沒有變，提供在外面租屋有好的居住地點跟品質，所以在蔡英文任內希望能規劃12萬戶的社宅，但新建社宅非常慢，不可能今天新建，一、兩年就完成，包括用地取得都有困難，所以到目前為止，已經完工可以入住的社宅大概是4萬6千戶。

劉世芳指出，租金補貼申請戶數已超過90幾萬戶，合格部分大概是80.9萬戶；此外，去年下半年的重點在包租代管，把私人新建住宅的空、餘屋，利用房仲或租賃方式請其釋放給有需求的人，也可申請租金補貼，這部分已將近快10萬戶，所以「百萬租屋家庭支持計畫」已達到110萬戶的規模。

至於25萬社宅目標，劉世芳表示，他們在滾動式檢討中，蛋黃區的稀缺土地真的越來越少，如果把社宅蓋在邊角地方，譬如陽明山上會有人去住嗎？所以內政部持續拜訪新北市、桃園市、台中市，詢問是否有更稀缺的蛋黃區土地可蓋社宅，也因此蓋社宅任務是中央跟地方加在一起。

劉世芳也提到，總統府氣候變遷委員會要求內政部在住商部門要減少35%碳排量，以一戶30坪的社宅估算，將產出40公噸二氧化碳當量，所以如果社宅蓋得越多，碳排量就越多，反之如果多利用空、餘屋的話，等於沒有增加碳排量，也可以讓空、餘屋下降，期盼同步利用現有的91萬餘戶空餘屋，其中約有37.5萬戶位於6都、且屋齡50年以下，希望能再衝刺包租代管戶數。

劉世芳接著說，「有的人就講說，賴總統是不是從此蓋的社宅就越來越少，『是，越來越少』，那是因為土地不夠」。她也強調，不會違反服務百萬戶租家庭租屋需求的覆蓋率。

劉世芳強調，不管是中央與地方政府，取得蛋黃區土地的量真的越來越少，硬要去取得這一塊確實有困難，且如果要有自償率又更困難，就算內政部跟地方政府要求整開區或都市計劃區能不能釋放出5%的土地蓋社宅，釋出的也是邊腳地方，不會給蛋黃區。他更反問，「松山區、信義區會釋放土地蓋社宅嗎？根本不可能！」

