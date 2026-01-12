賴清德13萬戶社宅用「包租代管」充數？專家揭4大跳票原因：表面達標實則悽慘

​總統賴清德曾承諾8年興建13萬戶社宅的政見，如今看來恐怕將跳票。內政部長劉世芳日前表示，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少，將透由擴大包租代管，活化空餘屋等方式，維持服務百萬戶租屋家庭的計畫目標不變，不過此番說法引發外界質疑政策轉彎大跳票。對此，房產專家李同榮在臉書發文點出賴政府社宅「轉彎」跳票的4大核心原因，他直言若2種政策不明確區分，將持續失信於民。

​總統賴清德上任前承諾，要在前總統蔡英文興建12萬戶社宅的基礎上再增加興建13萬戶，合計25萬戶。不過，內政部長劉世芳日前坦承，賴清德任內社宅將越來越少，而是藉由包租代管、租金補貼作為替代方案，「三管齊下」維持服務百萬家庭。

廣告 廣告

對此，李同榮表示，蔡英文政府社宅政策跳票成為賴政府殷鑑，賴政府從大談社宅興建，到大談土地取得不易，顯然認爲政策不做為比做為來的容易，說土地取得不易是藉口，而在財務支援不足又不借用民間資源合作社宅興建，一切的租金補貼政策都無法新增社宅供給量，而空屋活化更是富麗堂皇的政治口號與謊言。

​李同榮指出，​內政部社宅興建政策「轉彎」而跳票，核心原因可歸納為以下幾點：

第一，政策目標錯置：將「包租代管、租金補貼」大量納入社宅數量計算，表面數位達標，但實際新建社宅量能不足，形成統計達標、居住問題未解的落差。

第二，土地與地方配合不足：社宅高度仰賴地方政府提供土地，但都會區土地取得困難、地方首長配合度不一，導致中央目標難以落實。

第三，財務與施工能力受限：營建成本高漲、統包與發包不順，加上預算年度化，拉長工期，實際完工數自然落後。

第四，政策連續性不足：政策頻繁調整、標準反覆，導致地方與執行單位觀望，進一步拖慢進度。



​李同榮強調，社宅跳票並非單一失誤，而是「數位治理取代實質供給」的結果。若不回歸實際興建量、穩定土地與長期財源，社宅政策仍將「持續失信」。若不明確區分「新建社宅」與「補貼性措施」，並建立穩定興建機制與可檢驗交付標準，社宅政策不僅難以兌現承諾，也難以重新取得社會信任。

更多風傳媒報導

