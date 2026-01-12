賴清德13萬戶社宅跳票？牛煦庭曬數據打臉中央：買軍購眼睛眨都不眨
總統賴清德在競選時期喊出社會住宅8年蓋13萬戶，但內政部長劉世芳日前卻坦言土地不夠，未來社宅評估只能再蓋3萬至4萬戶。國民黨團今（12）日上午 召開記者會，發言人牛煦庭就批評賴清德社會住宅政策跳票，在解決年輕人居住問題時就覺得經費負擔很重，但軍購的時候眼睛連眨都不眨。
牛煦庭指出，賴清德選舉的時候支票是越開越大張，現在說空屋太多可以用釋出空屋代替新建社會住宅、公有地取得不易，但這些問題都是長期存在的問題，興建13萬社會住宅的計劃民間、立院都等了一整年，現在賴政府雙手一攤不蓋了，質疑這不是跳票什麼才是跳票。
牛煦庭曬出數據反駁，內政部主張因為空屋太多，但台灣空屋長年維持在90萬至110萬戶，並非今年才變多；政府聲稱取得公有地困難，但牛煦庭指出，全台各地仍持續進行區段徵收、市地重劃以及捷運場站開發，這些都市計畫周邊本來就有配餘地，完全不會有無法取得公有地的問題。
牛煦庭表示，賴清德覺得經費負擔很重，但軍購的時候眼睛連眨都不眨，「解決年輕人居住問題的時候突然覺得財務壓力很大，是有什麼毛病」，他續指，現在台灣居住正義的三大障礙分別為，持有成本低、市場不透明、稅制不修正，這三個問題就是100多萬的空屋沒辦法釋出的原因，這些問題的深水區處理起來會得罪很多人，難度比蓋社宅高出百倍，如果政府連簡單的蓋社宅都做不到，更無法期待其解決這些核心問題，呼籲讓計劃照常前進，中央地方協力解決青年居住問題，不要為德不卒。
羅智強表示，賴清德現在連騙都懶得騙，他以台北市為例，截至2025年12月31日，中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。他質疑，賴清德上任前加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但實際蓋出來的社宅中央地方、加上蔡英文任內所興建，還是只有12萬多戶，等於社宅政策這一年就是躺平空轉。
