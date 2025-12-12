即時中心／顏一軒報導

總統府、行政院今（12）日晚間相繼證實，為因應《財劃法》反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德將於12月15日上午10時30分，邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，舉行國政茶敘，但韓國瑜已表達不克出席之意。而據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜因認為立院屬合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量後決定婉拒出席。





廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧指出，賴總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請卓院長、韓院長及周院長，於總統府內進行國政茶敘。

快新聞／賴清德15日邀3院國政茶敘 韓國瑜「婉拒出席」原因曝光

總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續臺灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於韓院長稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在賴總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

而針對國政茶敘一事，行政院發言人李慧芝則表示，卓院長由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。

快新聞／賴清德15日邀3院國政茶敘 韓國瑜「婉拒出席」原因曝光

行政院發言人李慧芝。（資料照／行政院提供）

李慧芝續指，卓院長將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

原文出處：快新聞／賴清德15日邀3院國政茶敘 韓國瑜「婉拒出席」原因曝光

更多民視新聞報導

賴總統15日邀3院「國政茶敘」 政院證實：卓榮泰將親自出席

柯嗆「不敢法庭直播」！ 張益贍：跟她直播保證十萬流量！

謝幸恩遭約談稱「黃國昌也被追殺」 北檢4點駁斥：誤導視聽

