賴清德17:10會晤美光總裁 力積電銅鑼廠500億收購案後首場高層會談

總統賴清德將於今天下午在總統府接見美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra） 一行。在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，與新政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。

總統賴清德（圖）將於29日下午在總統府接見美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra） 一行。（中央社資料照）

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。

廣告 廣告

力積電董事長黃崇仁之前表示，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，並可在通過美光認證後被納入美光動態隨機存取記憶體（DRAM）先進封裝供應鏈，還將與美光合作在新竹P3廠精進力積電利基型DRAM製程。

市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉。力積電指出，售廠計畫預計今年第二季完成。