賴清德2026元旦文告：台灣沒時間等待、內耗 盼國防預算快過

今天（1月1日）是2026年元旦，賴清德總統上午8時30分發表新年文告，再次喊話要求國防預算。他呼籲：「台灣沒時間等待、更沒時間內耗」，要求不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。

賴清德發表2026年元旦文告。（中天新聞）

賴清德總統一早先率副總統蕭美琴、五院首長，在總統府前廣場參加元旦升旗典禮，藍營包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文也都參加府前元旦升旗。賴清德在升旗典禮結束後返回總統府內，於8時30分舉行記者會發表新年文告，再回應採訪媒體的提問，整個記者會於8時55分結束。

廣告 廣告

在新年文告裡，賴清德再次向在野黨喊話，他說：「新年的第一天，我也要再次呼籲：面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識，期盼朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。」

賴清德指出，「2026 年是台灣總統直接民選 30 週年，對於台灣非常關鍵。我們已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，全世界都看好台灣。同時，國際對於台灣的支持從未間斷，不止美國，日本、英國、歐盟等多國都紛紛展現對台灣以及台海和平穩定的支持。」

賴清德說：「近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到的台灣的重要性，都在在告訴我們：台灣已不止是不可或缺，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。」

延伸閱讀

台中跨年有MAMAMOO輝人！鼓鼓興奮脫口：來這辦過2次婚禮

台中跨年/撒嬌問候粉絲！南韓嘻哈女王JESSI抵台中彩排 甜喊：想喝珍珠奶茶

台中麗寶跨年夜！330秒煙火璀璨升空 鍍「金」藝人齊聚