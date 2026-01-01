賴清德2026元旦文告：願依憲增修條文及憲法判決去國情報告

賴清德總統今天（1月1日）上午針對2026年元旦發表新年文告。他批評過去一年有許多政治杯葛讓許多福國利民的法案遭到延宕，更有許多違憲之虞的法案被強行通過。他重申：「只要有助於化解對立、凝聚共識，我願意在《憲法增修條文》第 4 條第 3 項，以及憲法法庭 113 年憲判字第 9 號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。」

賴清德發表2026年元旦文告。（中天新聞）

賴清德總統今早先率副總統蕭美琴、五院首長，在總統府前廣場參加元旦升旗典禮，藍營包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都參加府前元旦升旗。升旗典禮結束後，賴清德返回總統府內，於8時30分舉行記者會發表新年文告，並回應採訪媒體提問，整個記者會於8時55分結束。

廣告 廣告

賴清德在新年文告裡提到，要促成民主、團結的台灣。不過他先批評在野黨，然後又說願化解對立。

賴清德表示，過去一年，許多福國利民的法案因為政治杯葛被嚴重延宕，更有許多有違憲之虞的法案被強行通過。各位國人同胞，民主的真諦在於即使有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權力的保障書。倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

賴清德指出，他要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴清德說，今天天亮的時候，相信許多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局不會延續到2026，有關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停止。

賴清德表示，「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作。我也要重申：只要有助於化解對立、凝聚共識，我願意在《憲法增修條文》第 4 條第 3 項，以及憲法法庭 113 年憲判字第 9 號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。我衷心期盼新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。」

賴清德強調，「各位國人同胞，我們沒有時間等待，沒有時間蹉跎。國家必須大步向前走，也絕不能走回頭路。民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利，但倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。我是民選總統，肩負全民託付，我會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望、積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。」

賴清德最後提到，「我想感謝這段時間在每一個崗位上守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及台灣所有的志工超人們，還有在他們背後支持他們的家人朋友們。辛苦了，謝謝你們。你們的付出讓國人更安全，你們的無私印證了台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎麼樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下台灣奇蹟。也感謝今天主辦元旦升旗典禮的四大醫師團體，以及所有帶來精彩表演的夥伴。」

延伸閱讀

影/任主席後首次黨部元旦升旗！鄭麗文喊話：希望兩岸和解

影/同框韓國瑜！鄭麗文親曝「私下互動」嗨喊：他說我像白雪公主

2026元旦總統府前升旗 賴清德唱國歌了、韓國瑜、鄭麗文到場捍衛憲法