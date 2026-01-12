賴清德2026重中之重？王鴻薇曝異象：非賴系的全部站隊

王鴻薇指出，若賴清德(左)「不幸」丟掉高雄，還可以把責任丟給市長陳其邁(右)。（示意圖／資料照）

民進黨台南、高雄初選白熱化，台南綠委林俊憲、陳亭妃互不相讓，高雄賴瑞隆、邱議瑩兩強相爭，綠營不少人也紛紛站隊表態相挺。藍委王鴻薇指出，對黨主席賴清德來說，高雄可丟給市長陳其邁，不到完全不能放手，台南才是賴的重中之重，如果輸了立刻跛腳。

王鴻薇12日在《千秋萬事》節目表示，民進黨台北、桃園人選都還沒定，賴的處理就是一定要先把南二都搞定，但對賴來講，台南跟高雄之間，台南對他更是重中之重。大家都知道賴瑞隆是賴清德欽點的、比較青睞的人選，可是這次聲勢比較浩大的卻是邱議瑩，當然這主要是來自陳其邁，直接說要交棒給邱議瑩，而且可以發現，非賴系的人全部站隊到邱議瑩旁邊，小英之友會也直接站出來表態。

王鴻薇提到，還有黃捷、沈伯洋，沈伯洋很好笑，電話語音一下「唯一支持邱議瑩」，一下「唯一支持賴瑞隆」，這是政治渣男的行為。但可以看到，在邱議瑩那邊站隊的人比較多。賴瑞隆感覺聲勢不是那麼強，可是之前的民調都顯示，賴瑞隆比較領先。但出現了校園霸凌事件，賴瑞隆的處理真的非常糟糕，搞得大家很火大，這樣一直喬、試圖吃案的人，怎麼可以當高雄市長？

王鴻薇指出，如果最後「很不幸」，不管是賴瑞隆或邱議瑩出線，賴清德丟掉了高雄，輸給柯志恩，那誰要負責？陳其邁！黨主席當然要負責，可是賴可以找墊背：是陳其邁輔選不力！這幾年市長當假的？本來可能要找陳其邁當行政院長，或搭配正副總統，現在都可以把大部分責任丟給陳其邁？「就是他沒有到那種完全不能放手的地步！」可是台南怎麼辦？如果輸掉了台南，賴就會立刻跛腳！

