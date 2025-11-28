賴清德2027武統台灣說之後 解放軍又啟動「聯合戰備警巡」

賴清德總統26日召開國安高層記者會，宣布高達新台幣1.25兆元的國防特別追加預算案，同時提及「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，持續引發外界議論，而在相隔1天之後，解放軍今（28）日又啟動「聯合戰備警巡」。

大陸殲16戰機。(圖/中國軍網)

國防部今天下午發布新聞稿表示，自上午9時30分起，陸續偵獲大陸的殲16型戰機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次飛越台灣海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部及西南空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

國防部依慣例強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此次也是解放軍於本月第4度實施的「聯合戰備警巡」，前3次分別為6、15、及20日實施。

大陸空警500預警機。(圖/國防部)

