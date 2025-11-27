賴清德2027武統說惹議 陳菁徽：之前騙票還是現在太無能？

賴清德2027武統說惹議，陳菁徽痛批，之前騙票還是現在太無能？（圖：總統府提供）

賴清德總統因「2027武統說」引起各界議論，國民黨立委陳菁徽痛批，賴清德先前對外聲稱台海戰爭機率最低，如今又拋出武統說，前後說法矛盾，處理方式顯得倉促，也讓外界質疑賴清德對情勢掌握不足。或是賴清德其實打算賣「芒果乾2.0」，這些動作都是政治布局。

陳菁徽27日透過臉書指出，武統問題攸關國家安全，賴清德卻發布後再修改內容，讓人不解究竟是太輕率，還是對區域情勢根本沒有把握；而且賴清德2023年競選總統時時高喊「我當總統台海戰爭機率最低」，結果現在卻又說大陸打算武統，賴清德是之前騙票，還是現在太無能？

陳菁徽續指，賴清德突然喊出2027這個年份，很難不讓人聯想到政治算計。往前推8年，正是2019年民進黨溝通不順、蔡英文以抗中議題重新掌握聲勢的時點，如今賴清德是否想複製同樣劇本，透過「芒果乾2.0」鋪陳政治敘事，替自己下一階段政治布局暖身？

陳菁徽表示，賴清德的說法彷彿提前設定2027年黨內不能有人挑戰自己的位置，把「抗中」當護身符，讓黨內避免再出現變數。賴清德是否正盤算藉由恐懼動員，穩住權力，同時堵住黨內聲音？陳菁徽呼籲，總統言行涉及國家方向，不該成為政治操作的素材，政府應清楚向社會交代說法前後不一的原因。