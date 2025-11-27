賴清德2027武統說改口 張啓楷：當凱子、盤子也換不到和平

賴清德總統26日召開國安記者會時提及，為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，打造防衛作戰體系。此言一出引發外界議論，總統府事後緊急澄清，強調賴清德是指大陸以2027年做好武統的軍事「準備」為目標。對此，民眾黨立委張啓楷今（27）日接受中天新聞訪問時直呼「事情很嚴重！」

賴清德舉行國安記者會。(圖/總統府)

張啓楷指出，賴清德的「2027武統說」相當嚴重，原因在於狠狠打了美國總統川普一巴掌。他提到，川普過去曾表示，大陸國家主席習近平告訴川普，只要川普擔任美國總統期間，大陸不會入侵台灣，這也是為何總統府後來緊急更正賴清德的發言內容。

針對民進黨政府的財政狀況，張啓楷批評，民進黨浪費的事情太多、弊案太多，導致明年政府要舉債將近3000億元，而且還不包括國防特別預算的1.25兆元。他質疑基礎建設和社會福利該怎麼辦，更嚴重的是可能換不到和平。

烏俄戰爭烏克蘭戰況。(圖/美聯社)

賴清德26日還強調，政府將在2030年前讓國防預算達到GDP的5%目標。張啓楷對此批評，全世界超過5%的只有3個國家，分別是以色列、俄羅斯和波蘭。他反問，台灣要變成第4個？我們是要走向戰爭的國家嗎？痛批花了這麼多錢，變成凱子和盤子，把歷代以來全民努力的累積花掉了，問題是能夠要到和平嗎？

張啓楷最後呼籲，今日烏克蘭可能是明天的台灣，要台灣引以為戒，請賴清德總統三思。

張啓楷。(圖/中天新聞)

