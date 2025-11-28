賴清德2027武統說法反覆 國民黨：有情資還是嘴砲治國？

賴清德總統日前在臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，隨後被發現修改貼文內容，改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。國民黨今（28）日召開「君無戲言 2027要武統？ 台灣準備好了嗎？」記者會，批評賴總統的說法勢必造成國內動盪不安，也會影響軍心與民生，強調「君無戲言」不是更改臉書貼文就能迴避，要求賴總統說清楚到底是掌握情資，還是在嘴砲治國。

(圖/截自國民黨臉書直播)

文傳會主委吳宗憲表示，賴清德貴為總統更應該知道君無戲言，不應該為了特定目的、意識形態，或希望在武器採購上更順利等原因，說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」這種話。他認為這件事情非常嚴重，將影響我國的各項外國來台投資、國內軍心，以及國防部署。

吳宗憲強調，賴清德是以總統身分而非黨主席身分發言，當「2027武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內動盪不安，也會影響軍心、民生。他質疑，若2027年如同賴清德所說的危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備交貨一延再延，若延到2027年後才交有何意義？

(圖/截自賴清德臉書)

吳宗憲呼籲賴清德必須說清楚講明白，到底是有情資還是嘴砲治國，國安會祕書長也不能再閃躲，請立即出來說明。他批評，如果沒有開戰情資，只是要「賣芒果乾」、要給美國交代，這樣的政府會被國人所唾棄。

國民黨立委陳玉珍也指出，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年大陸會武力犯台，距離2027年只剩下1年多，大家是不是應該開始進入備戰狀態？

陳玉珍還以自己過去在金門戰地的經驗，說明「備戰狀態」，表示過去金門的戰地政務不分男女，像是全民編入民防自衛隊、接受武器訓練，平時要實行宵禁，海邊為軍事管制重地等。她說，備戰狀態事項繁多，戰爭不能只是嘴巴說說、那麼輕忽，就要趕快開始準備，讓民眾有備戰意識。

陳玉珍表示，如果賴清德說的不是真的，只是為了特定目的也很危險，如同天天說著「狼來了」，民眾是否會因此輕忽？到時如果飛彈真的打過來，大家就束手無策了？

(圖/中天新聞)

陳玉珍指出，身為國家元首，面對這麼嚴肅的議題，絕對不能隨便說一說或再修改臉書貼文。她認為，國人大部分在台灣島上沒有真正經歷過戰爭，金門是經歷過戰爭，所以金門人一定不要戰爭。她請賴清德再三思考，一定要「以民為念」，老百姓的每一條命都是寶貴的。

發言人江怡臻則表示，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定，中、美彼此對話往降溫的方向走，但賴清德卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而不是讓台灣遠離戰火。

江怡臻呼籲賴清德，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。她認為，賴清德在投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程，所以請賴清德先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

