賴清德2027逼急了？郭正亮示警：「統獨對決牌」會出現

賴清德曾在2025年6月的團結第二講喊出「打掉雜質」，展現與不同意識形態對決的氣勢。（資料照／陳麒全攝）

綠委林宜瑾擬提案將兩岸人民關係條例改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，5日驚傳林宜瑾緊急撤案，林辦反駁稱並未送案。前立委郭正亮直言，林宜瑾所為應非賴授意，如果要搞台獨，賴清德第一招是2027打統獨對決牌，二是讓大法官釋憲中華民國領土。

「他不會玩得這麼明！這麼可能這樣玩？」郭正亮7日在《綠也掀桌》節目直呼，台獨怎麼可能讓立委玩？一定要讓總統自己玩！讓立委玩，這樣賴清德不能「得分」。要「玩」只有兩種情況，一個就是2027，賴清德逼急了，搞統獨對決，這是一種。「這張牌，我認為會出現！」

廣告 廣告

郭正亮強調，所以他一直講說，如果讓賴清德連任，他第二任開戰的機會蠻高的！「因為你都飆到這裡了？」

郭正亮指出，所以今天國台辦也把劉世芳、鄭英耀列名單，因為這兩個人做得太明顯了！以前陳婉真提過憲法第4條的釋憲案，叫大法官解釋「領土範圍」，結果被駁回，說：這個是「政治案件」，我們大法官不表態！主持人李珮瑄直呼，那現在快來表態？

郭正亮直言，所以會用大法官釋憲這一招，這個提案太容易了！就是請憲法法庭「釋憲中華民國憲法第4條」。

【看原文連結】