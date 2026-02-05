即時中心／高睿鴻報導

民進黨政府及總統賴清德，近日民調支持率水漲船高，調查機構《美麗島電子報》的最新報告指出，賴的信任度、滿意度都超過46%，且信任度更是去（2025）年6月以後的新高點。反觀最大在野陣營國民黨，反感度49.9%逼近5成，也讓許多藍營人士感到緊張，2028年阻止賴連任、重返執政的難度似乎越來越高。媒體人吳子嘉因此拋出建議，直言台北市長蔣萬安將能挑戰賴，對此，蔣也出面回應了。

面對藍營略顯掙扎的現況、阻擋賴清德連任難度高，吳子嘉直言，國民黨可以考慮推出蔣萬安，甚至更稱，若蔣能當選，台灣就有機會不一樣、甚至迎來光輝10年。他說明，蔣萬安是美中雙方都能接受的領袖人物，賴則是較親近美國，風格落差不小；吳子嘉因此直言，雖然他73歲了，誰當總統都沒關係，但蔣若能當選，台灣的國運不會看惡。

廣告 廣告

綜上述，他強調，蔣萬安就是「美中之間的公約數」，相較於其他國民黨人，美國會比較相信他不會出賣台灣、甚至仇恨中國；但中國也不會覺得蔣萬安將推動台獨，因此剛好成為最大公約數。吳子嘉還稱，蔣萬安程度沒問題、在美國當過律師、中英文都很流利，確實具備挑戰總統的本錢。

快新聞／賴清德2028對手出現？媒體人稱讚「他」是中美公約數 本人回應了

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

不過，蔣萬安今（5）日受訪時，僅低調回應說：「在我心裡面，最大的就是台北市民、台灣人民，沒有要約分」。

另一方面，雖然蔣萬安被吳子嘉視為藍營優質選項，但吳近日也說，賴清德的信任度漲勢非常可怕，如今甚至已出現「黃金交叉」、氣勢逐漸往上走；並且，現在剛好又遇到過年，對賴而言，無疑是相當有利的態勢。吳子嘉甚至還表示，自從他開始做民調之後，很少碰到這種案例（迅速黃金交叉），這是第一次碰到，因此必須恭喜賴總統。

吳子嘉認為，主要原因大概就是，最近與美國的對等關稅談判，成功達成協議，讓賴政府取得顯著利多、總統個人的名譽也提升了不少。

原文出處：快新聞／賴清德2028對手出現？媒體人稱讚「他」是中美公約數 本人回應了

更多民視新聞報導

藍白硬闖爭議法案 行政院：不副署是院長權力、3條件下審慎使用

李貞秀財產申報一排精品 媒體人翻市價質疑「這件事」

家樂福品牌新名稱出爐？法人公司更名「康達盛通」

