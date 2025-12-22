賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半僵局持續

前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。

針對賴清德的連任優勢，林濁水提出了「主權資產」理論，他指出只要選戰涉及「保台對決親中」的層面，國民黨至今沒有贏過一次，包括高虹安案或軍購案皆是如此。他強調民眾對中共的負面觀感長期高達七至八成，除非全台灣的民調公司都在集體造假，否則在主權、國防與外交議題上，民進黨掌握著符合憲法與民意的絕對優勢，這也讓國民黨若不放棄親中調子，在總統大選這局就「不用想了」。

然而，林濁水話鋒一轉，以「資產負債表」生動比喻民進黨的困境，他直指民進黨雖然在主權議題上累積大量資產，但在「民主憲政」議題的資產負債表上卻是嚴重的赤字，且兩年來的負債至今沒有補回來。他進一步引用多項數據指出，民進黨在憲政戰場上幾乎是「九成勝算全失」，無論是中華亞太菁英交流協會民調顯示近五成民眾認為國會修法具正面幫助，或是台灣民意基金會調查過半民眾支持藐視國會罪與調查權，甚至有超過五成民眾不相信大法官能超越黨派獨立行使職權，這些數據都預示了民進黨在 2028 年國會過半的機率微乎其微。

這種「總統贏、國會輸」的分裂結果，將導致林濁水所憂心的「例外狀態永恆化」。他以憲法法庭為例，目前已有 35 個「逕付二讀」的法案可能被送往審查，若僵局持續，未來可能增加到 70 案，屆時憲法法庭將天天在審查原本應是極端例外的狀態，導致例外變成常態。他更以司法院長許宗力為例，批評法學界在「五權憲法」與「權力分立」之間反覆橫跳，這種憲法內部的自我分裂與互相兇殺，正是台灣政治亂源的根重所在。

林濁水最後以威瑪共和末期與台灣戒嚴 38 年的歷史為鑒，警告當緊急命令權或例外狀態變成日常使用的常態時，憲政制度將走向崩解。儘管修憲是解開這場由「分裂憲法」引發死結的根本方法，但在連過半共識都難以達成的現狀下，林濁水無奈預測，台灣恐怕要繼續忍受這種總統與國會皆處於「有權無責、無權有責」的混亂局面，直到 2032 年甚至更久。

修憲是解方?林濁水:很困難

有解方嗎？林濁水認為根本問題在於憲法本身，「我們的憲法是分裂的」，五權憲法與三權分立精神並存，雙方各取所需互相攻擊。

他舉例，民進黨在大罷免時強調「我們要維護五權憲法」，甚至說「五權憲法是最好的憲法」，但另一邊學者批評「五權憲法是專制憲法」。這種憲法內部矛盾,讓政治爭端「沒完沒了」。

但林濁水也坦言，修憲「很困難」，因為「連過半的共識都沒有」。他無奈表示，「不修憲就是繼續讓例外狀態成為常態狀態。」