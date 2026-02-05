賴清德2028能保住總統嗎？醫從民調算出他「連任指數」 目前機會曝光

​《美麗島電子報》日前公布1月最新民調，總統賴清德施政滿意度方面，46%民眾表示滿意，較上月增加5.4個百分點，引發熱議。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube中表示，賴清德1月民調回升的很大一部份原因是抽樣誤差，但就目前滿意度顯示，2028賴清德連任機會為五五波。

沈政男說明，從美麗島電子報的整體經濟狀況民調觀察，2025年12月，認為台灣整體經濟情況好的民眾為33.4%，不好的61.2%；1月認為經濟好的38.4%，不好的55.4%，代表約有5個百分點的人認為，1月的經濟狀況相較於12月更好。從民調結果來看，確實有可能在關稅談判結束後，民眾認為台灣的經濟狀況有改善，使得賴清德的滿意度稍微提升，但不能完全解釋此波上升。

沈政男提到，根據美麗島電子報民調資料統計，過去13個月各政黨的支持度觀察，民進黨支持度約32%，國民黨支持度平均約18%，民眾黨支持度約10%。過去13個月以來藍、白、綠三黨支持度板塊雖有起伏，但基本上沒有太大變動。而從過去13個月以來賴清德施政滿意度觀察，整體滿意度在2025年上半年表現良好，約達到5成；到了5月、6月時開始下跌，跌破五成；到了7月一路跌破四成，最低點為8月到31%滿意度。而在大罷免後止跌回升，10月、11月和12月滿意度均為約4成，2026年1月滿意度達到45%，似乎呈現上升的趨勢。

沈政男指出，賴清德2028年的「連任指數」，主要看兩版塊的選票，一為鐵票區、另一塊為中立選民選票。政黨板塊即為藍白加總和綠營的差距，這部分賴清德目前有4%的些微優勢。中立選民方面為計算淨滿意度，也就是施政滿意度扣除不滿意度，換算成賴清德在中立選民選票的優勢，而因中立選民占4分之1選票，因此乘以4分之1，若兩個板塊加總指數為正數，代表連任機會較大，負數則為落選機會較大。

沈政男續指，賴清德2025年上半年連任指數皆為正數，到了下半年轉負，但在今年1月再度轉正來到1.95，處於正負臨界點 。1月賴清德整體滿意度為46%，因此從賴清德整體滿意度便可推估，只要賴清德滿意度高於不滿意度15%，整體滿意度超過45%，連任指數即為正數，也就存在連任機會，而就目前滿意度顯示2028賴清德連任機會為五五波。

針對賴清德滿意度是否真的上升，沈正男認為，關稅談判底定可能有一部分原因，但更大一部分原因是抽樣誤差。1月民調抽取的樣本中，35%為民進黨支持者，為過去13個月以來第二高， 因此賴清德1月滿意度是否真正提升，還有待觀察。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



