賴清德3問「金門縣長人選」沒下文 地方人士揭露陳玉珍強大原因

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／金門報導

2026年九合一大選年底登場，各政黨積極布局地方首長選戰，民進黨力拚今年農曆年前完成各縣市首長提名，其中金門卻苦無人選，成最棘手戰區。據了解，兼民進黨主席的總統賴清德曾在中執會上3度詢問「真的沒人選縣長嗎？」但迄今無人表態。金門地方人士今（14）日分析，陳氏宗親會整合愈趨順利，而立委陳玉珍有陳氏宗親會和國民黨支持，可謂力量強大，民進黨派人出馬勢必淪「陪榜砲灰」，才會造成總統3問無人理的窘境。

地方人士指出，有份藍營內參民調在金門政壇廣泛流傳，陳玉珍不僅大幅領先黨內對手，也被評估具備跨派系動員能力。另外，現任縣長陳福海原本傾向支持副縣長李文良，但其子陳麒翔準備參選議員、需要宗親系統支持，因此在日前一場陳氏宗親會活動中，陳福海已公開表態力挺陳玉珍，也被視為地方勢力加速向陳玉珍靠攏的重要訊號。

金門人出身的資深媒體人董智森則直言，國民黨跟陳氏宗親會是在金門當選的必要兩股力量，陳玉珍選的話，有陳氏宗親會和國民黨支持，可謂力量強大。相較之下，民進黨在金門的布局陷入嚴重瓶頸。

此外，民進黨原定今年農曆年前完成22縣市首長提名，但截至目前，台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣和連江縣等地仍未定案。民進黨秘書長徐國勇日前坦言，金門與馬祖對民進黨而言「找人比較困難」，不排除有個別縣市會延到農曆年後處理。

據黨內人士轉述，賴清德在多次中執會上，曾3度詢問「真的沒人要選金門縣長嗎？」即使現場一片沉默，總統仍反覆強調金門人才濟濟，難以理解為何無人願意出戰。綠營人士分析，賴清德之所以對金門格外執著，原因有二，一是陳玉珍在兩岸立場與政治風格上具高度指標性，掌權金門的象徵將有別其他縣長，政治意義重大；其二，賴清德過往選戰經驗幾乎未嘗敗績，總統也不喜歡「不戰而退」，只要還有一線可能，就不願放棄。

