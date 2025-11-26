賴清德8年投1.25兆國防預算 鍾佳濱指民主國家趨勢、許淑華稱重要訊號 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對總統賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書《華爾街郵報》，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，民進黨立委鍾佳濱（26）日表示，國家如同家庭，當家庭財富增加、財產變多，自然會加強安全設備，例如增加保險箱、安裝監視器，國家與其他民主先進國家也有同樣思維。

鍾佳濱指出，當國家越繁榮、人民越富裕，社會對安全防護的需求也越高，因此會投入更多資源強化自身安全。他認為，賴清德的宣示與全球民主國家的趨勢一致，代表台灣社會更加重視國家安全，包括國防支出的提升，也更能獲得民眾支持。

此外，立委林岱樺也公開力挺，認同賴清德主張「和平必須靠實力」，「投資國防就是投資安全」。林岱樺表示，她在國會率先提出護國產業，透過在高雄發展軍工、科技與海洋3大產業，響應國防自主，實現國強民富。

林岱樺表示，總統的具體行動，就是比照北約提高國防預算到GDP的5%，運用國內在高科技及製造上的實力，參與國防先進產業。這個主張，與目前日韓、歐美的國防趨勢接軌，就是讓產業參與先進防衛武器製造，平時促進經濟，戰時保衛國家。

林岱樺認為，護國產業就是要幫助高雄的傳產，接軌先進的國防產業。例如，政府可善用高雄在金屬加工與半導體上的優勢，發展AI無人載具、天然氣海運等產業，可幫助自由世界在台灣部署非紅供應鏈，也可幫助民眾創造經濟與安全的雙贏。

台北市議員許淑華也說，守護台灣是全民共同責任，中共的威脅不僅影響台灣，更牽動區域安全，因此支持政府近年大幅提升國防投入。她強調，唯有具備足夠實力，才能確保台灣世世代代在自由土地上生活。

許淑華指出，台灣預計在2030年前將國防支出提升至GDP的5%，比照北約標準，從明年起國防預算編列也將正式採取「北約標準」為基準。政府此次將提出約400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算，並將分3大方向推動，包括：加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦、高度感知與有效攔截的防空系統；強化引進並結合高科技及AI技術，打造智慧化防禦作戰體系；持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，提升台灣國防與軍工產業實力。

許淑華強調，這不僅是預算增加，更是向國際與國人傳達「台灣會守護自己」的重要訊號。面對威脅，台灣選擇團結，而不是退縮，要為下一代打造更安全與堅韌的家園。

