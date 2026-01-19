賴清德8年興建13萬戶社宅跳票 劉世芳點名藍4都「速度變慢」

立院內政委員會邀內政部長劉世芳19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢。（袁茵攝）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，並稱會以直接興辦、包租代管及租金補貼3大政策，8年（114至121年）達到總計百萬戶為目標。藍委牛煦庭今（19日）質疑，「直接興建」13萬戶社宅，是否因賴清德開太大張支票，所以有跳票狀況？內政部長劉世芳坦言，「數據上確實需要調整。」但不代表會完全歸零。

立院內政委員會19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢，但內政部書面報告卻擅自更改成「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」專案報告。

內政部書面報告中表示，依據行政院112年12月14日第3884次院會備查「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，以直接興辦、包租代管社會住宅及租金補貼3大居住政策，8年（114至121年）達到總計100萬戶為目標。

內政部指出，截至114年12月底，全國社宅已達成22萬7483戶，其中直接興辦社會住宅已達成12萬2680戶（中央興辦7萬138戶、地方興辦5萬2542戶），包租代管社宅有效契約數10萬4803戶；另外300億元中央擴大租金補貼專案計畫，申請戶數108萬273戶，累計核定戶數91萬3867戶。

牛煦庭質詢時質疑，現在確定減少直接興建社宅數，是否確定為中央政策方向？劉世芳回應，透過直接興建、包租代管、租金補貼三管齊下達成支持百萬租屋家庭目標，然而直接用素地興建部分可能會減少，但不代表停止，因為太多人在網路上誤解社宅政策；目前溝通上出現困擾，包括台北、新北、桃園、台中4個市政府出現「速度變慢」狀況。

牛煦庭提及，賴清德2023年9月20日與OURs都市改革組織見面時，公開宣示「我當選總統後，將會在蔡總統的20萬戶的基礎上，以兩任8年進行規劃，增加直接興建社會住宅新增13萬戶」，這是否就跳票？

劉世芳稱，目前賴清德上任1年半多，「我們是朝這方向努力，但蔡政府8年任內的20萬戶很辛苦」。牛煦庭認為，倘若今天政策要修正，那就承認當初支票開太大張，所以有跳票狀況。

劉世芳也坦言，「我覺得數據上確實需要調整。」但目前共識性最高的就是穩健社會住宅政策，至於如何做到該政策，必須一步一腳印，且數據上可能調整，並不代表完全歸零。

此外，藍委鄭正鈐追問，賴清德原本宣示要直接興建13萬戶社宅，現在可能下修為4萬至6萬戶嗎？劉世芳說，「是，目前是這樣，但目前還沒完全定案，因為目前還尚未拜會2、3個市府」。

此外，藍委許宇甄詢問，賴清德曾說過要加碼興建13萬戶社宅，但內政部稱「會愈蓋愈少」，究竟會少到什麼程度？劉世芳回應，目前為止盤點出來的部分，可能是在4萬戶至6萬戶之間，還要看台北、新北、桃園、台中的地方政府跟中央政府合作戶數，數字可能會變動。

