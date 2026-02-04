賴清德8年13萬戶社宅政見跳票？劉世芳談替代方案：包租代管是另一種解方

總統賴清德近期下修社會住宅目標，遭質疑選前提出的「8年興建13萬戶社會住宅」的政策跳票。對此，內政部長劉世芳在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，百萬租屋家庭計畫沒有改變，只是以包租代管和租金補貼補齊。雖然社會住宅團體一直提出政府政策跳票，但數年來租金補貼的滿意度都有達到7成。

劉世芳說明，八年興建13萬戶社會住宅是當時賴清德在競選總統時提出，賴清德提到蓋社會住宅需要中央和地方一起努力，因此標榜的是中央蓋9萬戶，地方蓋4萬戶，地方的4萬戶幾乎是集中在六都都會地區，各直轄市自行建造，若直轄市建造社宅數量不到4萬，13萬也無法達成。

13萬戶社宅不蓋了？劉世芳： 朝野立委都認包租代管是另一種辦法 ​

針對中央政府建造的9萬戶社會住宅，劉世芳指出，目前政府不會朝這方向處理，因為蓋社宅需要經費，目前蓋一戶社宅的經費約需要800萬到1000萬。且當時的13萬戶數字，是由全台灣的國公有土地計算而來，但因人口變遷、少子化，再加上大部分社宅需求在以中台灣為主的六都，也就是蛋黃區域為主。

劉世芳續指，目前住宅法和已修正完畢的住宅法中有提到「包租代管」，包租代管即為政府委託包租代管業者向房東承租空住宅，並負責招租、催收租金和修繕。而租不到社宅時，民眾可申請租金補貼，可補貼到租金40%至50%，目前租金補貼約有91萬戶，全部集中在六都。目前包租代管已有10萬戶，加上領取租金補貼的91萬戶，總計已突破100萬。近期剛剛通過的住宅法修正案，當中提到要加強包租代管，且若是包租代管業者，政府給予的補助費將比原來法條增加一倍，表示朝野的立委都承認包租代管業者本就是另一種社會住宅。

劉世芳表示，包租代管的好處是，目前全台灣空餘屋已達91萬戶，空餘屋為民間建造，且大多在都會區，若民眾能租到都會區的空餘屋，將對上班通勤更加便利。因此在考慮這些務實的因素後，政府希望增加包租代管的戶數，以補齊原先計畫社會住宅建造的戶數。政府提出的百萬租屋家庭計畫沒有改變，直接興建社會住宅、包租代管和租金補貼加總仍為100萬戶。

