賴清德9:30將舉行記者會 說明台美經濟繁榮夥伴對話進展
總統賴清德今天（3日）上午9時30分至10時10分將在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人將出席，對外說明台美合作進展及後續推動方向。
第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等七大領域達成共識，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，強調台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色。
總統府表示，3日上午9時30分至10時10分，將在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德、總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人將出席，對外說明台美合作進展與後續推動方向。活動也會同步於總統及總統府YouTube頻道、總統府發言人Facebook直播。
府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、美國加一、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。
2026年台股衝破3萬點大關、台積電股價攀上新台幣1,700元新高，亮眼的經濟數據宣告台灣人均所得跨越日韓，但這份喜悅卻未能傳遞給多數民眾。 這背後揭示了台灣正深陷「K型經濟」的兩極化挑戰：高達八成九的漲幅集中於少數科技巨頭，而泛科技業以外的傳統產業與服務業，正飽受低薪與競爭力衰退之苦。 學者深入剖析指出，這種分化源於市場競爭的自然篩選，以及過去政策過度向科學園區傾斜的結果。 專題探討：在製造業創造財富後，服務業該如何接力分配財富？從文化幣的社會效益到吸引國際觀光客的「體驗經濟」，我們必須重新定義傳統產業的價值，才能讓亮眼的經濟紅利不再只是少數人的盛宴，而是全民有感的共榮。
民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同自家議員參選人前往南門市場發春聯時，遇到一名自稱是柯文哲學妹的女子陳情，詢問「為什麼我買不起台北市房子」。對此，柯妻陳佩琪今天表示，買房和讀什麼校系關連不大，這位女士應該找總統和金管會主委問問，為何近年台灣房價如此飆漲，同時也分享自己置產的心得。
康康跟老婆張家霈婚後育有1子1女，一家人感情超好，大兒子目前已上國中，逐漸有少年的帥氣感。小女兒Alyssa則是剛滿7歲，鬼靈精怪，還會說笑話逗樂大家，頗有乃父之風。特別的是，康康先前在自家替Alyssa舉辦生日會，Alyssa事前就許願，她想要跟爸爸結婚，起初夫妻兩都覺得這個願望很荒唐，最後還是幫她舉辦了一個「婚禮」，背後藏滿洋蔥。
藝人大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本因流感併發肺炎不幸病逝，享年48歲，今天（2日）適逢她逝世一周年忌日，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像於下午2點在新北金寶山墓園舉行揭幕儀式。儘管現場風雨交加、傾盆大雨，眾多親友仍風雨無阻齊聚一堂，包括S媽、小S夫婦、具俊曄，以及王偉忠、陶晶瑩、賈永婕、羅志祥、楊丞琳、彭小刀、許茹芸、邱瓈寬、言承旭、周渝民、謝欣穎、陳建州、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈、B2等藝人大咖，甚至Super Junior成員始源與具俊曄「酷龍」隊友姜元來（坐輪椅現身）也低調到場，場面哀傷卻溫暖，顯見大S生前極好人緣。
（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本新聞網（JNN）最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為69.9%，較上次調查下滑8.2個百分點；回答「不支持」者占26.5%，較上個月上升7.9個百分點，顯示內閣評價在短時間內出現明顯波動。不過與此同時，自民黨的政黨支持率呈現上升趨勢。
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委劉書彬不僅被爆料霸凌辦公室同仁，還被爆出去年搬進前立委吳春城辦公室前，花35萬元整修，又參與第5會期立委辦公室抽籤，結果未抽中心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬...
為何中國反台美對等貿易協定？ 中經院：美明確將台日韓歐放在同級別
中經院今天(2日)公布1月台灣製造業採購經理人指數(PMI)攀升1.9個百分點至57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度。中經院表示，台美關稅談判塵埃落定，廠商對未來6個月展望指數大增10個百分點，顯示不確定性已然消除，且台美對等貿易協定(ART)效果形同FTA，可說美國明確將台灣戰略價值，放在與歐、日、韓同一級別，從中國立即堅決反對來看，更可看出其意義非凡。 中經院表示，台美對等關稅談判取得對台稅率調降至15%不疊加、半導體及其衍生品232關稅與汽車零組件、木材等既有232關稅產品最惠國待遇等共識，再加上部分產業在農曆年前啟動備貨，1月經季節調整後的製造業採購經理人指數(PMI)續揚1.9個百分點，來到57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度，且連續4個月擴張。 中經院指出，製造業六大產業指數全數擴張，且製造業未來6個月展望指數躍升10個百分點，來到61%，創下2022年3月以來最快擴張速度，表現優於預期，連續2個月擴張。其中，除了基礎原物料產業外，其餘產業對未來6個月展望皆呈現擴張。 中經院長連賢明強調，在台美關稅談出成果後，確實讓廠商吃下定心丸。
