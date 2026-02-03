賴清德9:30舉行記者會 說明台美經濟繁榮夥伴對話進展
總統賴清德今天（3日）上午9時30分至10時10分將在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人將出席，對外說明台美合作進展及後續推動方向。
第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等七大領域達成共識，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，強調台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色。
總統府表示，3日上午9時30分至10時10分，將在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德、總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人將出席，對外說明台美合作進展與後續推動方向。活動也會同步於總統及總統府YouTube頻道、總統府發言人Facebook直播。
府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、美國加一、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。
