賴清德DealBook高峰會登場！點名中國軍演更密集 台美關係「堅若磐石」

由《紐約時報》專欄作家索金（Andrew Ross Sorkin）於2001年創立的DealBook，是美國重量級商業與政治深度專題平台，自2012年起每年舉辦DealBook Summit，邀請全球最具影響力的企業領袖、政治人物與創新者進行公開對談，而我國總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪。

DealBook Summit官網以「台灣總統」稱呼賴清德（圖／翻攝自《紐約時報》DealBook Summit官網）

「DealBook Summit」為紐約時報年度盛事，邀請全球最具影響力之政治、企業及文化領袖與菁英與會分享經驗及看法，前總統蔡英文過往也曾透過視訊方式接受專訪。

今年的DealBook Summit聚焦AI發展、國際金融、產業政策與全球政治情勢，嘉賓橫跨華爾街、矽谷與美國政壇，包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人。值得關注的是，賴清德此次接受DealBook Summit的視訊專訪，在DealBook Summit官方公布的峰會嘉賓陣容（Lineup）中，賴清德被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴清德作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。

賴清德在專訪中直言，中國對台灣的恫嚇升級。（圖／總統府提供）

賴清德在台灣時間4日凌晨0時10分左右透過視訊在《紐約時報》DealBook Summit上受訪。主持人在介紹賴清德時，不僅以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，更稱台灣是國家（Country）。

賴清德表示，中國正加速對台軍事恫嚇與統戰壓力，演習頻率與強度皆不斷升高。他強調，在此背景下，台灣將持續強化自我防衛能力。他警告，中國領導人習近平已表態要將台灣納入中共統治，並根據部分美方軍事將領與官員說法，解放軍被要求在2027年前具備奪台能力。

在美中貿易談判持續進行之際，外界關注北京是否就台美關係對美方施壓。賴清德於訪談中淡化相關疑慮，表示台美關係「堅若磐石」。對於若中國攻台時美國是否會協防，他未正面回應，但表示自川普上任以來，台美合作「不僅持續，甚至有所擴大」。

在經貿方面，台灣政府也正與川普政府進行談判，美方對台灣出口商品課徵 20% 關稅。身為全球半導體重鎮的台灣，也希望透過晶片實力作為談判籌碼。川普政府目標是在未來數年內，在美國製造全球 40% 至 50% 的半導體。賴清德表示，若此舉有助於深化台美經濟合作，台灣樂於協助。他並提到：「川普總統希望美國成為全球AI中心，而我們也願意協助推動。」

