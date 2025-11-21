賴清德PO午餐壽司圖受日本網友支持！X貼文破2000萬瀏覽 日媒競相報導

總統賴清德在X平台上PO午餐壽司文，並以日文書寫，受到日本網友留言歡迎，貼文瀏覽量已破2000萬次。（圖／翻攝賴清德X）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國接連出招反制，19日更以「放射線檢驗不充分」為由，禁止進口日本水產品進口。對此，總統賴清德在各大社群平台上PO出「午餐壽司照」，引發討論。其中，賴在X平台上以日文版本發文，現已突破2000萬次瀏覽，貼文除了被日本網友大量分享，也被各大日本主流媒體報導。

為了聲援日本，賴清德在各社群平排上PO出午餐照片，並發文表示20日午餐為壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。特別的是，賴清德在X平台上是用日文發表文章，許多日本網友紛紛留言支持，大喊「日台友好」。

日本各大主流媒體都報導了賴清德的午餐文，包括《讀賣新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》、《共同社》、《NHK》等等。此外，也有台灣網友在日本的電車車廂內拍到有日媒報導此事的畫面。

有台灣網友PO出在日本電車內看到日媒報導賴清德吃壽司挺日的畫面。（圖／Threads/ kkeennboy授權）



