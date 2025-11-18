賴滿意度4成回不去了？醫讚鄭麗文：「台灣沒事」講得好

鄭麗文(左)的台灣沒事論贏得讚賞，沈政男直言賴清德(右)的反中說法對民進黨沒好處。（合成圖／資料照）

日本首相高市早苗日前「存立危機事態」，國際譁然。國民黨主席鄭麗文則強調，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心。精神科醫師沈正男認為，台灣人就是不想跟大陸打仗，賴清德那套反中說法對民進黨完全沒有好處，從民調消長可知綠營選情堪憂。

沈政男18日發文表示，賴清德竟然在大罷免之後，不只沒有拔除沈伯洋這樣的大失敗的頭號戰犯，還繼續挺他，只能說：祝你好運！事實上從賴清德回嘴韓國瑜說，「台海和平四隻腳是中國砍斷的！」還有他因為高市早苗的「日本有事」之論，要馬英九「不要對日本負面批評」，顯見他還是固守「團結十講」那一套思維與身段，完全沒有改變。

沈政男指出，台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德的滿意度比起上個月回升3%，但仍然沒有突破40%，而且比起大罷免前，少了5%。如果賴清德始終沒辦法回到40%大關，那麼綠營的選舉前景堪慮！從藍白政黨支持度加起來多過民進黨8％來看，這已是一年多來的趨勢，而實際投票起來，中間選民投藍白會更多，大罷免就是一個證明。賴清德那一套反中說法，對民進黨完全沒有好處。

沈政男強調，台灣人，就是不想跟大陸打仗！把中國大陸說成境外敵對勢力也好，講人家是侵略者也罷，多數台灣人並不這樣認為！不能因此多往台獨方向走一寸，就只是無謂引發兩岸關係動盪而已。鄭麗文說「台灣沒事，日本沒事」，講得多好！怎麼會說，「台灣有事，日本有事」？此種說法形同「綠營有事，日本有事」！難怪民進黨那麼崇拜安倍。同理，怎麼會說，「沈伯洋有事，韓國瑜有事」？

沈政男直呼：應該是「沈伯洋沒事，韓國瑜沒事」吧！整天在那邊嘴秋，然後擔心人家要賞你耳光！

