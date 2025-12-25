賴為總預算嗆藍白「有何資格談憲政」 粉專：打掉雜質2.0來了

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，總統賴清德今（25日）出席桃機三航廈啟用典禮時表示，若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？《不演了新聞台》粉專酸說，打掉雜質2.0來了，你有什麼資格？網友也不禁表示，「連尊重國會的制度都可不遵守，有失氣度」。

針對賴清德喊若立法院無法如期審查總預算，就不必再談憲政精神。《不演了新聞台》粉專今(25日)在臉書貼文表示，打掉雜質2.0來了，你有什麼資格？他不禁酸說，原來你們各位投的立委不算立委，你投的票不算票，要看賴清德覺得你們各位有沒資格？拜託賴清德繼續說，不要停。

網友留言表示，「當市長就渺視議會的人，當總統會尊重國會才有鬼」、「曾經不進議會的人講什麼話，都沒有意義，少數服從多數的基本常識都不尊守，講什麼憲政制度」、「連尊重國會的制度都可不遵守，有失氣度」、「ㄧ個沒憲政精神的叫別人要有憲政精神？」、「全部刪光也是如期完成審查」、「怎麼像小孩子，要不到糖，就搗蛋」、「看來大罷免32︰0藍白沒有得到教訓…那只有讓國民黨當執政黨，作為處罰了」、「反正立法院通過的，行政院長不副署又不執行，總預算卡不卡，審不審又有什麼關係，不是嗎？」

