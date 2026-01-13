賴瑞隆不到1%險勝初選！媒體人3字道破關鍵

▲民進黨立委賴瑞隆今（13）日勝出高雄市長黨內初選。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，媒體人謝寒冰狠嗆，賴瑞榮以不到1%的差距贏得初選，就說德意志一定會堅持到底的吧！

民進黨今上午10時30分開封民調結果，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名，贏得初選，另外3位參選人的平均民調成績為：邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。

針對賴瑞隆和邱議瑩差距甚小，謝寒冰狠酸：「我就說德意志一定會堅持到底的吧！」一番話也引大批網友紛紛留言表示：「賴清德的人誰敢動？」、「台南妃妃再見」、「恭喜林俊憲」、「這操作太神啦」、「果然信賴」、「新潮流一定服從」等。

