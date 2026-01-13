賴瑞隆不是最強？醫看民進黨初選民調：讓柯志恩最吃力的對手是「她」

民進黨高雄市長初選民調結果今（13）日出爐，最終結果為立委賴瑞隆以0.6個百分點的極小差距，擊敗立委邱議瑩，成功取得民進黨提名。不過，醫師蘇偉碩在臉書指出，其實若是立委林岱樺出線，柯志恩將最吃力。

4位民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺競爭高雄市長提名，民進黨今日公布初選民調，結果顯示，賴瑞隆以55.99%對上柯志恩24.89%；邱議瑩以55.38%對上柯志恩24.66%；許智傑以51.90%對上柯志恩25.14%；林岱樺以50.59%對上柯志恩21.75%。

廣告 廣告

若比較各自與柯志恩的差距，賴瑞隆領先31.1個百分點、邱議瑩領先30.72個百分點、許智傑領先26.76個百分點、林岱樺領先28.84個百分點。

蘇偉碩對此表示，若林岱樺出線，柯志恩最吃力，「數字會說話！還好，賴清德會提名賴瑞隆！」

民進黨高雄市長黨內初選，12日晚間展開室內電話民調，由中央黨部、山水、典通3家民調公司執行，完成3600份問卷樣本。

更多風傳媒報導

